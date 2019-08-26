Никола Риццоли: «ВАР придуман для того, чтобы помогать арбитру»

Глава судейского комитета Италии Никола Риццоли остался недоволен решением главного арбитра встречи 1-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи» (3:4) Давиде Массы не использовать ВАР. Арбитр назначил пенальти в спорном эпизоде в моменте с фолом на нападающем «Наполи» Дрисе Мертенсе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Это была ошибка. Мы должны исправить этот момент, чтобы он больше никогда не повторился, — заявил Риццоли.

ВАР придуман для того, чтобы помогать арбитру. И нельзя пренебрегать такой возможностью».