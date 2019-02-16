"Ничего не знаю о рынке и предпочитаю отдыхать на пляже летом". Аллегри - о возможном трансфере Икарди

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не занимается трансферными вопросами. Итальянского специалиста спросили о том, будут ли "бьянконери" покупать нападающего Мауро Икарди у "Интера".

- Я ничего не знаю о рынке. Я предпочитаю ходить на пляж летом. Клуб отвечает за игроков и их переходы, - приводит слова Аллегри портал Goal. - Икарди - нападающий, который может забивать голы. Пусть его оценивает Лучано Спаллетти, под руководством которого он работает.

Напомним, на днях Икарди был лишен капитанской повязки. 25-летний аргентинец также не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0).

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал критические заявления своей супруги и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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