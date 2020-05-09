Невеста Роналду выставила на аукцион футболку форварда «Ювентуса» с автографом

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram. Невеста 35-летнего португальца выставила на благотворительный аукцион футболку игрока туринского клуба с автографом.

«Сейчас мы переживаем очень трудные времена. Больницы, врачи, медсестры и остальной медицинский персонал сейчас нуждается в поддержке. Как и те, кто заразился коронавирусной инфекцией. Испания сильно пострадала от COVID-19, поэтому я решила помочь. Выбрала четыре красивых предмета одежды и футболку Криштиану с автографом. Все вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам», — подписала фото Джорджина.

По последним данным Worldometers на 9 мая, в Испании всего выявлено 262 783 случая заражения коронавирусом. Умерших — 26 478 человек, выздоровело — 173 157.