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Невеста Роналду показала, как двигает ягодицами в позе лягушки

20:25
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала очередной пост в Instagram.

Девушка приняла позу лягушки, взяла в руку розу и начала двигать ягодицами.

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану.

У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

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