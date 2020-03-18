Невеста Роналду нарушила карантин

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду? Джорджина Родригес была замечена в магазине одежды на Мадейре, информирует El Desmarque. Из-за этого ее раскритиковали болельщики, так как он подвергает риску здоровье португальского нападающего.

Ранее власти Португалии из-за распространения коронавируса рекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для покупки самого необходимого.

Роналду и Родригес поддержали эту инициативу. Напомним, что уже два игрока «Ювентуса» заболели коронавирусом — защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.