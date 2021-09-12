Невероятный рывок Моуринью: отпраздновал победный гол с командой у трибуны

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави отличился в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Он отличился в добавленное ко второму тайму время и вывел римлян вперед.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью помчался праздновать победу вместе со своими игроками.

Jos? Mourinho celebrating after a 92nd minute winner from El Shaarawy... on his 1000th game as professional manager. ??? #Mourinho



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Отметим, что для португальца эта встреча стала 1000-й в роли главного тренера.