Невероятный рывок Моуринью: отпраздновал победный гол с командой у трибуны
23:39
Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави отличился в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Он отличился в добавленное ко второму тайму время и вывел римлян вперед.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью помчался праздновать победу вместе со своими игроками.
Отметим, что для португальца эта встреча стала 1000-й в роли главного тренера.
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