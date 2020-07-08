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«Нет времени оглядываться». Бонуччи — о матче с «Миланом»

8 июля 2020, 08:25
Леонардо Бонуччи. Фото Twitter.
Леонардо Бонуччи. Фото Twitter.
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи опубликовал новую запись в Twitter после поражения от «Милана» (2:4) в 31-м туре чемпионата Италии.

— Нет времени оглядываться, — написал футболист. — Давайте восстановимся и подумаем о следующем (матче — Прим. «СЭ»).

«Юве» лидирует в чемпионате Италии, имея в активе 75 очков. У идущего вторым «Лацио» 68 очков.

Милан — Ювентус

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