«Нет ничего лучше пиццы». Моуринью отпраздновал победу «Ромы» над «Салернитаной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал видео о том, как отпраздновал победу над «Салернитаной» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.

На видео он есть пиццу и запивает ее газировкой в поезде на обратном пути.

«После красивой победы нет ничего лучше особенной пиццы», — написал Моуринью в Instagram.

Первый гол в составе римлян забил нападающий Тэмми Абрахам. Также отличились Лоренцо Пеллегрини, который сделал дубль, и Жордан Верету.