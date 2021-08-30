«Нет ничего лучше пиццы». Моуринью отпраздновал победу «Ромы» над «Салернитаной»
16:43
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал видео о том, как отпраздновал победу над «Салернитаной» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.
На видео он есть пиццу и запивает ее газировкой в поезде на обратном пути.
«После красивой победы нет ничего лучше особенной пиццы», — написал Моуринью в Instagram.
Первый гол в составе римлян забил нападающий Тэмми Абрахам. Также отличились Лоренцо Пеллегрини, который сделал дубль, и Жордан Верету.
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