Неста уволен с поста главного тренера "Перуджи"

"Перуджа" уволила Алессандро Несту, который занимал должность главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Неста занял с командой восьмое место в серии В, что позволило ей сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион. Однако уже на первой стадии "Перуджа" проиграла "Вероне" (1:4) и вылетела. После этого специалист был освобожден от занимаемой должности. По информации СМИ, заменить его может другой экс-игрок "Милана" Массимо Оддо.

43-лентий Алессандро Неста ранее тренировал ФК "Майами". Известен по выступлениям за "Лацио", "Милан" и сборную Италии. Трехкратный чемпион Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира.

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