Неста уволен с поста главного тренера «Монцы»

«Монца» объявила об отставке главного тренера Алессандро Несты.

Бело-красные потерпели поражение в последних четырех матчах во всех турнирах. Всего в этом сезоне команда одержала только две победы.

После 17 туров «Монца» с 10 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Несте 48 лет. Он возглавлял «Монцу» с июля 2024 года. Ранее в своей тренерской карьере итальянец работал в таких командах, как «Реджана», «Фрозиноне», «Перуджа» и «Майами».