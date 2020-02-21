Несовершеннолетняя девушка пыталась шантажировать Балоттели. Футболист обратился в полицию раньше нее

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли стал жертвой шантажа со стороны несовершеннолетней девушки, сообщает Nice-Matin.

Выступая за «Ниццу», форвард познакомился с несовершеннолетней девушкой, которая заверила футболиста, что ей уже исполнилось 18 лет (хотя ей было от 16 до 17). Вступив в связь с Марио, она начала его шантажировать: леди требовала 100 тысяч евро в обмен на то, что не напишет заявление в полицию о сексуальном насилии.

Однако итальянский игрок первым обратился в полицию. Полиция уже изучает это дело. От футболиста комментариев не поступало.

Напомним, что Балотелли выступал за «Ниццу» с 2016 по 2018 год. В августе игроку исполнится 30 лет.