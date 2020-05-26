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Неожиданный новый образ Роналду. Таким его не видели 17 лет

20:05
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях фото с новой прической. Форвард развязал свой хвостик и предстал с лохматыми волосами.

«Одобряете?» — спросил Роналду у подписчиков.

Approved ? ?

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Один из пользователей отметил, что Роналду стал похож на себя 17-летней давности, времен первого сезона в «Манчестер Юнайтед».

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