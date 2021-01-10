Необычная разминка Ибрагимовича: 39-летнему шведу не мешает даже травма
02:15
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продемонстрировал необычную разминку во время матча 17-го тура серии А против «Торино» (2:0).
39-летний швед сделал упражнение на растяжку, перекинув ногу через стоявшего рядом тренера. Сам игрок, у которого была небольшая мышечная травма, появился на поле на 85-й минуте.
?? ??? ??? ?— ??? (@zlatan_gh) January 9, 2021
pic.twitter.com/cVnPgvPKK8
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