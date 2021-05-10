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Недвед заявил, что Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

19:29
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слухи об уходе из команды главного тренера Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.

«Скажу коротко: Пирло и Роналду остаются в «Ювентусе», — приводит слова Недведа в Twitter журналист Николо Скира.

Напомним, «Юве» разгромно проиграл «Милану» (0:3) в матче 35-го тура серии А и за три тура до финиша сезона идет на пятом месте в таблице, рискуя не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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