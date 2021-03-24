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Недвед рассказал о причинах ухода из «Ювентуса» Аллегри и Сарри

18:06
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о причинах ухода из клуба тренеров Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

«Сарри — выдающийся профессионал и невероятный тренер. У нас были хорошие отношения, но не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.

С Аллегри мы провели несколько фантастических лет. Он написал историю в «Ювентусе», мы расстались естественным образом. Сожалений нет», — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.

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