Недвед рассказал о причинах ухода из «Ювентуса» Аллегри и Сарри
18:06
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о причинах ухода из клуба тренеров Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
«Сарри — выдающийся профессионал и невероятный тренер. У нас были хорошие отношения, но не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.
С Аллегри мы провели несколько фантастических лет. Он написал историю в «Ювентусе», мы расстались естественным образом. Сожалений нет», — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.
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