Недвед рассказал о ходе переговоров с Дибала
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пообщался с прессой после поражения туринцев в игре третьего тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).
«Сложный матч. Мы не хотим отходить от своих игровых принципов. Это только третий тур. У нас не просто молодая команда, она — новая. У данного состава большие перспективы.
В настоящий момент мы обсуждаем вероятное продление контракта с Пауло Дибала. Убеждены, что подписание случится в ближайшие дни», — цитирует Недведа DAZN.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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