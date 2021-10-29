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Недвед поссорился с президентом «Ювентуса» после поражения от «Сассуоло»

02:33

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед болезненно отреагировал на поражение в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:2). Туринцы потерпели поражение на своем стадионе «Альянц-Ювентус».

Как сообщает Football Italia, Недвед накричал на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Затем он покинул трибуну.

После 10 туров «Ювентус» идет на 7-м месте в чемпионате Италии, имея 15 очков.

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Евгений Козинов все материалы автора
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