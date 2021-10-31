Недвед: «Аллегри нужно время. Ожидаю от «Ювентуса» большего»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал поражение от «Вероны» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Один матч не может изменить то, что мы видели в предыдущих встречах, — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN. — Аллегри нужно время. Его преимуществом является то, что он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков, но он также должен узнать тех, с кем прежде не работал. Он все еще разбирается с навыками футболистов. Ожидаю от «Ювентуса» большего».

После 11 туров чемпионата Италии «Ювентуса» набрал 15 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. «Верона» с 15 баллами идет на 8-й позиции.