Недвед - о Роналду: "Мы поражены личностью Роналду, он - намного больше, чем просто игрок"

Директор "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о своих впечатлениях от работы с португальским нападающим команды Криштиану Роналду.

- В "Ювентусе" всегда был сильный менталитет победителей, но Роналду привнес с собой нечто, что повлияло на остальных игроков и сделало их более уверенными в себе, - цитирует Недведа Telegraph. - Он представляет собой нечто большее, чем то, что мы ожидали от него увидеть. Мы знали его как футболиста, но теперь знаем и как человека. И, должен сказать, мы поражены его характером, его личностью. Он - намного больше, чем просто игрок. В матчах с ним "Ювентус" выглядит в том виде, в котором я его описываю. Речь идет о прекрасной форме и отличном менталитете.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 32 матчах в составе черно-белых, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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