Недвед: «Криштиану Роналду точно остается»
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал ситуацию, в результате которой нападающий Криштиану Роналду остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
«Это наше совместное решение. Вместе с Криштиану. Все нормально. Он точно остается», — цитирует Недведва Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что агент Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реалом».
36-летний португалец в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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