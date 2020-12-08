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Недвед и Паратичи получили дисквалификации за оскорбление судьи

20:31
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Директоры «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи получили дисквалификации за оскорбление судьи в матче серии А с «Торино» (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

В отчете главного арбитра встречи указано, что Недвед и Паратичи многоркатно и по несколько минут выкрикивали оскорбления в его адрес.

Недвед дисквалифицирован до 21 декабря и оштрафован на 10 тысяч евро, Паратичи получил дисквалификацию до 14 декабря.

Также на одну игру дисквалифицирован резервный вратарь «Юве» Карло Пинсольо.

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