Защитник «Ювентуса» Данилу — о матче с «Наполи» (4:3) во втором туре чемпионата Италии. Он забил мяч незадолго после выхода на замену.

— Честно говоря, я не мог бы быть более счастливым, — цитирует бразильца Football Italia. — Я работал, чтобы поскорее набрать форму и помочь команде. Когда я появился на поле, я забил. Я очень счастлив. Я не успел понять, что произошло. Я был на скамейке запасных, вышел на поле, и все произошло очень быстро. Я хотел помочь команде на угловом, мяч очень быстро перемещался, и я увидел много свободного пространства. Я должен был бежать вперед. Нам нужно во многом прибавить, мы знаем это. Но такая победа — это плюс для нашей уверенности. Это показывает, насколько сильна наша команда. Они сравняли счет за 10 минут, но мы верили, что можем забить. Это самое важное.

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