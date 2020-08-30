Полузащитник Уэстон Маккенни поделился эмоциями после перехода в «Ювентус». Он перешел на правах аренды из «Шальке».

BLESSINGS!!! Excited to start this new journey! Couldn't have done it without the massive support from my family, friends, and agents??. Time to Work #forzajuve pic.twitter.com/97NdnOikRT — Weston McKennie (@WMckennie) August 29, 2020

«Счастье! С нетерпением жду начала этого нового пути! — написал американец в Twitter. — Я не смог бы этого добиться без огромной поддержки моей семьи, друзей и агентов. Время работать».

Соглашение с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года. За аренду 21-летнего американца «Шальке» получит от «Юве» 4,5 миллиона евро. Также прописана сумма отступных в размере 18,5 миллиона евро, если туринский клуб захочет выкупить права на полузащитника.

Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.