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«Не смог бы этого добиться без поддержки семьи и друзей». Маккенни — о переходе в «Ювентус»

03:41
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Полузащитник Уэстон Маккенни поделился эмоциями после перехода в «Ювентус». Он перешел на правах аренды из «Шальке».

«Счастье! С нетерпением жду начала этого нового пути! — написал американец в Twitter. — Я не смог бы этого добиться без огромной поддержки моей семьи, друзей и агентов. Время работать».

Соглашение с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года. За аренду 21-летнего американца «Шальке» получит от «Юве» 4,5 миллиона евро. Также прописана сумма отступных в размере 18,5 миллиона евро, если туринский клуб захочет выкупить права на полузащитника.

Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.

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