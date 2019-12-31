Не исключено, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» будет продляться автоматически

По условиям нового договора Златана Ибрагимовича с «Миланом», рассчитанного до июня 2020 года, форвард заработает 3,5 миллиона евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов за выход в еврокубки, сообщается на официальном сайте журналиста Альфредо Педульи.

Уточняется, что если Ибрагимович в оставшейся части сезона проведет за итальянский клуб минимум 50 процентов матчей, соглашение будет продлено еще на год — до июня 2021-го.

Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в 2019 году забил 31 гол в 31 матче.