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Источник: контракт Ибрагимовича с «Миланом» может быть продлен автоматически

10:49
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По условиям нового договора Златана Ибрагимовича с «Миланом», рассчитанного до июня 2020 года, форвард заработает 3,5 миллиона евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов за выход в еврокубки, сообщается на официальном сайте журналиста Альфредо Педульи.

Уточняется, что если Ибрагимович в оставшейся части сезона проведет за итальянский клуб минимум 50 процентов матчей, соглашение будет продлено еще на год — до июня 2021-го.

Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в 2019 году забил 31 гол в 31 матче.

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