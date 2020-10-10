«Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных». Эриксен недоволен игровым временем в «Интере»
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен? признался, что недоволен игровым временем. В этом сезоне датчанин сыграл всего в трех матчах, один из которых полностью провел на скамейке запасных.
— Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных, — цитирует Football Italia Эриксена. — Надеюсь, дело не в планах тренера или клуба в отношении меня. Быть на скамейке запасных никогда не является хорошим чувством, и со временем я становлюсь все менее и менее терпеливым.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.