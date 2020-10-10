«Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных». Эриксен недоволен игровым временем в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен? признался, что недоволен игровым временем. В этом сезоне датчанин сыграл всего в трех матчах, один из которых полностью провел на скамейке запасных.

— Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных, — цитирует Football Italia Эриксена. — Надеюсь, дело не в планах тренера или клуба в отношении меня. Быть на скамейке запасных никогда не является хорошим чувством, и со временем я становлюсь все менее и менее терпеливым.