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«Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных». Эриксен недоволен игровым временем в «Интере»

02:36

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен? признался, что недоволен игровым временем. В этом сезоне датчанин сыграл всего в трех матчах, один из которых полностью провел на скамейке запасных.

— Не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных, — цитирует Football Italia Эриксена. — Надеюсь, дело не в планах тренера или клуба в отношении меня. Быть на скамейке запасных никогда не является хорошим чувством, и со временем я становлюсь все менее и менее терпеливым.

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