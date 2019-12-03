Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в своем Instagram фотографию с 34-летним португальцем, который в понедельник получил награду лучшему игроку чемпионата Италии по итогам прошлого сезона на церемении Gran Gala del Calcio.

«Несравненный, неудержимый, смелый, хипстерский. Есть цифры и титулы, со всем этим вы являетесь главным героем с лучшими результатами, такими как: Лига Наций, Кубок Италии, чемпионат Италии, лучший игрок серии А и другие. Но, к счастью, ни награды, ни звания ничего не говорят о человеке, даже если у вас их много. Лучше всего о вас говорят вы сами, ваша страсть, ваш голод к самосовершенствованию, ваше умение общаться, потому что вы вдохновляете футбол и спорт для миллионов и миллионов людей. Вы не боитесь испытаний, вы покидаете свою зону комфорта и продолжаете превосходить себя и показывать миру, каково это быть номером один. Я люблю тебя», — подписала фото Джорджина.

34-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Форвард перешел в «Ювентус» в июле 2018-го.

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