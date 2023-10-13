Наумов считает, что Миранчуку не хватает игровой практики в «Аталанте»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Алексею Миранчуку нужно уходить из «Аталанты» в другой европейский клуб.

«Видно, что Алексею не хватает игровой практики, нет у него игрового тонуса. Но я не думаю, что он захочет возвращаться в Россию в данный момент, учитывая, что мы в изоляции от международных соревнований. Все-таки он может перейти в аренду в другие клубы Европы, чтобы там получать игровую практику. Игрок он очень умелый, надеюсь, у него все наладится», — приводит слова Наумова Legalbet.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.