"Насмешки болельщиков? Они имеют право требовать другого результата". Спаллетти - о поражении от "Болоньи"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после поражения от "Болоньи" в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что болельщики "нерадзурри" имеют право требовать другого результата.

- Мы выглядели запуганными и создавали себе проблемы, - приводит слова Спаллетти Football Italia. - Когда возникает неуверенность, вы совершаете ошибки, а другая команда пользуется этим и забивает.

Насмешки болельщиков? Ничего нового - я с этим сталкивался несколько раз в карьере. Когда вы платите деньги за билет, то имеете права требовать других результатов, особенно если болеете за "Интер".

"Интер" занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков.

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