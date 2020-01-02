Народная любовь. Фанаты встретили Ибрагимовича в Милане

Новичок «Милана» Златан Ибрагимович прибыл в Италию. Его сразу же встретила толпа болельщиков, сообщает Sportmediaset.

По данным итальянских СМИ, 38-летний швед заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов (включая бонусы).

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.