«Наполи» заявляет, что отправку футболистов на базу не следует рассматривать как наказание

На сайте «Наполи» появилось заявление после скандала, о котором ранее сообищили в СМИ. В нем утверждается, что решение президента отправить футболистов на базу не стоит рассматривать как наказание.

— Касательно новостей, которые появились сегодня и в последние дни относительно заезда команды на базу. Клуб с удивлением отмечает, что некоторые СМИ ошибочно квалифицировали это как наказание, — говорится в сообщении. — Президент Де Лаурентис в понедельник, 4 ноября четко заявил Radio Kiss Kiss, что это конструктивная мера, а не карательная. Она призвана вернуть игрокам концентрацию и необходимую мотивацию накануне двух важных и ответственных матчей.

Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис с учетом неудачных результатов команды распорядился отправить футболистов и тренеров на базу до конца недели перед встречей чемпионата Италии с «Дженоа» в субботу, 9 ноября. Неаполитанцы в конце октября и начале ноября в серии А не смогли победить СПАЛ (1:1) и «Аталанту» (2:2), уступили «Роме» (1:2) и занимают седьмое место.

Футболисты покинули стадион «Сан-Паоло» и разъехались по домам. На базу поехали только представители тренерского штаба во главе с Карло Анчелотти. При этом итальянский специалист пропустил флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом», за что УЕФА теперь должен наказать «Наполи».

По сообщению крупных итальянских СМИ, Анчелотти может покинуть свой пост. По одним данным, он готов уйти в отставку сам из солидарности с футболистами, по другим — Де Лаурентис намерен уволить главного тренера, который потерял управление командой. Также указано, что у игроков могут вычесть до 5 процентов зарплаты за нарушение дисциплины, а Анчелотти грозит отставка.