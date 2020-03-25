«Наполи» запретил иностранным игрокам отправиться в свои страны

«Наполи» запретил иностранным игрокам вернуться в свои страны во время приостановки чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса, сообщает Il Mattino.

Ожидалось, что некоторые игроки смогут покинуть Италию после отмены тренировок, однако руководство клуба решило оставить всех футболистов в стране.

В случае, если игроки покинут Италию, им придется пройти 14-дневный карантин, что затруднит тренировки «Наполи».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.