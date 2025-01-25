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«Наполи» — «Ювентус»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Наполи» и «Ювентус» сыграют в 22-м туре чемпионата Италии в субботу, 25 января. Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начнется в 20.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Ювентус» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 22-й тур
25 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

В чемпионате Италии-2024/25 «Наполи» после 21 тура набрал 50 очков и занимал первое место в чемпионате. «Ювентус» с 37 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице.

ФК Наполи
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
11
 Удинезе 21 7 5 9 24-32 26
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
14
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
15
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
16
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
17
 Эмполи 21 4 8 9 20-28 20
18
 Верона 21 6 1 14 24-47 19
19
 Венеция 21 3 6 12 19-34 15
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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24.01 22:45
Торино – Кальяри
 2 : 0
25.01 17:00
Комо – Аталанта
 1 : 2
25.01 20:00
Наполи – Ювентус
 - : -
25.01 22:45
Эмполи – Болонья
 - : -
26.01 14:30
Милан – Парма
 - : -
26.01 17:00
Удинезе – Рома
 - : -
26.01 20:00
Лечче – Интер
 - : -
26.01 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
27.01 20:30
Венеция – Верона
 - : -
27.01 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
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Аталанта

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

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Томмазо Побега

Томмазо Побега

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