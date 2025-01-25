«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в этом сезоне серии А

«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны.

Первый гол в матче на 43-й минуте забил нападающий туринцев Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте полузащитник неаполитанцев Андре-Франк Замбо Ангисса сравнял счет.

Победный гол забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 69-й минуте.

«Наполи» одержал седьмую победу подряд в серии А. Команда с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице.

«Ювентус» (37) располагается на пятой строчке. Турцинцы проиграли впервые в этом сезоне чемпионата Италии.