«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в этом сезоне серии А
«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны.
Первый гол в матче на 43-й минуте забил нападающий туринцев Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте полузащитник неаполитанцев Андре-Франк Замбо Ангисса сравнял счет.
Победный гол забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 69-й минуте.
«Наполи» одержал седьмую победу подряд в серии А. Команда с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице.
«Ювентус» (37) располагается на пятой строчке. Турцинцы проиграли впервые в этом сезоне чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|
7
|Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|
8
|Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
11
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
15
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
16
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
17
|Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|2 : 1
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|- : -
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3