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«Наполи» является единственным клубом из топ-5 лиг, не терявшим очки в чемпионате в сезоне-2021/22

09:44
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«Наполи» является единственным клубом из топ-5 лиг Европы, не терявшим очки в чемпионате в этом сезоне.

3 октября «Наполи» победил «Фиорентину» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии, а «ПСЖ» уступил «Ренну» во встрече 9-го тура чемпионата Франции (0:2). Таким образом, итальянский клуб остался единственной командой, не потерявшей очки в национальном чемпионате.

«Наполи» выиграл все 7 стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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