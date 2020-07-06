«Наполи» вырвал победу у «Ромы»

«Наполи» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» — 2:1. В составе хозяев отличились Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье. У гостей забил Генрих Мхитарян. Встреча из-за коронавируса прошла без зрителей.

«Наполи» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Рома» (48) — пятая. Римляне потерпели третье поражение кряду.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Наполи» — «Рома» — 2:1 (0:0)

Голы: Кальехон, 55 (1:0). Мхитарян, 60 (1:1). Инсинье, 82 (2:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 63), Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Лоботка, 70), Руис (Эльмас, 86), Кальехон (Лосано, 70), Инсинье, Милик (Мертенс, 63).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Фасио, 30), Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 76), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 66).

Предупреждения: Демме, 7. Пеллегрини, 9. Кулибали, 48. Манчини, 65. Верету, 75. Кристанте, 80.

Судья: Рокки (Италия).

5 июля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».