«Наполи» выкупит Замбо Ангиссу у «Фулхэма»
«Наполи» выкупит полузащитника Андре-Франка Замбо Ангиссу у «Фулхэма», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, итальянский клуб принял решение активировать опцию выкупа 25-летнего камерунца у «дачников» и предложит футболисту контракт до 2026 года.
#Napoli have decided to use the option to buy for Zambo #Anguissa, who will become a Napoli's player on a permanent deal from #Fulham. Ready for the midfielder a contract until 2026. #transfers #FFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 13, 2021
Замбо Ангисса выступает за «Наполи» на правах аренды, он провел 14 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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