«Наполи» выделит нуждающимся 32 тонны продуктов в рамках благотворительной акции

«Наполи» объявил о начале благотворительной акции. Клуб выделит нуждающимся 32 тонны еды в рамках борьбы с последствиями коронавируса.

Сообщается, что 1000 семей получат из Неаполя и всего региона. Ранее выделили деньги на борьбу с пандемией «Фиорентина», «Ювентус», «Интер», «Милан» и другие итальянские клубы.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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