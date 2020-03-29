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«Наполи» возобновил переговоры с Руисом о продлении контракта

13:13
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«Наполи» предпримет еще одну попытку продлить контракт с полузащитником Фабианом Руисом, сообщает El Mundo Deportivo. Испанский хабек является трансферной целью нескольких топ-клубов: «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне Фабиан Руис провел 23 матча за «Наполи», забив три гола и сделав две результативные передачи.

Контракт 23-летнего испанца с клубом действителен до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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