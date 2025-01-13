«Наполи» обыграл «Верону» и продлил победную серию до пяти матчей

«Наполи» в матче 20-го тура чемпионата Италии обыграл «Верону» со счетом 2:0.

Отличились Франк Ангисса и Лоренцо Монтипо, который забил в свои ворота.

«Наполи» продлил победную серию до пяти матчей и с 47 очками расположился на первом месте в турнирной таблице. «Верона» с 19 очками — на 17-й строчке.