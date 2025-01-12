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Сегодня, 21:15

«Наполи» — «Верона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Верона» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Наполи» примет «Верону» в матче 20-го тура итальянской серии А в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Наполи» — «Верона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Верона

Предыдущая встреча команд состоялась в первом туре и завершилась победой «Вероны» со счетом 3:0. В 19 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 44 очка, «Верона» — 19. 4 января «Наполи» победил «Фиорентину» (3:0), а «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).

Футбол
ФК Верона
ФК Наполи
Серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 18 7 8 3 27-23 29
8
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 1 : 3
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 0 : 0
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 1 : 1
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 1 : 1
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 1 : 0
12.01 17:00
Венеция – Интер
 0 : 1
12.01 20:00
Болонья – Рома
 2 : 2
12.01 22:45
Наполи – Верона
 - : -
13.01 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
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Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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