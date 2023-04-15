«Наполи» сыграл вничью с «Вероной» в матче серии А

«Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Команда из Неаполя нанесла 1 удар в свтор ворот соперника, а клуб из Вероны — 2. Процент владения мячом 79 процентоы в пользу «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти занимает первое место в серии А с 75 очками. «Верона» нахоидтяс на 18-й строчке (23).