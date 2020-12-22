«Наполи» вернули очко, матч с «Ювентусом» будет переигран

«Наполи» выиграл апелляцию по делу о несыгранном матче серии А против «Ювентуса». Ранее «Юве» засчитали победу, а с неаполитанского клуба дополнительно сняли одно очко за неявку. Теперь эти санкции были отменены.

Игра должна была состояться 4 октября в Турине. «Наполи» не прибыл на матч, ссылаясь на запрет местных властей из-за коронавируса. Две предыдущие апелляции неаполитанцев были отклонены, но НОК Италии удовлетворил их требования.

Новая дата игры пока не названа. При этом в турнирной таблице произошли изменения. У обеих команд теперь по 24 очка, они делят 4-6 места с «Ромой».