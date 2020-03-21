«Наполи» вернется к тренировкам на следующей неделе

«Наполи» официально объявил, что команда возвращается к тренировкам в следующую среду, несмотря на призывы подождать до апреля. Клуб объявил, что 25 марта команда соберется в Кастель Вольтурно для утренней сессии.

На данный момент, в стране действует постановление о карантине до 3 апреля из-за коронавируса?.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется