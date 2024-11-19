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«Наполи» ведет переговоры с Кварацхелией о продлении контракта

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал переговоры с нападающим Хвичей Кварацхелией о продлении контракта.

«Мы хотим продлить контракт, чтобы отдать должное Кваре. Мы все еще в процессе переговоров. Если не сможем прийти к общему сейчас, то обсудим это летом [2025-го]», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контракт 23-летнего грузина истекает летом 2027-го. Всего за неаполитанцев форвард провел 102 матча, в которых отметился 30 голами и 28 результативными передачами.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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