«Наполи» ведет переговоры с Кварацхелией о продлении контракта
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал переговоры с нападающим Хвичей Кварацхелией о продлении контракта.
«Мы хотим продлить контракт, чтобы отдать должное Кваре. Мы все еще в процессе переговоров. Если не сможем прийти к общему сейчас, то обсудим это летом [2025-го]», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контракт 23-летнего грузина истекает летом 2027-го. Всего за неаполитанцев форвард провел 102 матча, в которых отметился 30 голами и 28 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
2
|Интер
|12
|7
|4
|1
|26-14
|25
|
3
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
4
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
5
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
6
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2
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