«Наполи» в первом матче под руководством Спаллетти разгромил соперника со счетом 12:0

«Наполи провел первый матч под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти. Клуб из Неаполя провел товарищескую встречу против скромной команды «Анауния».

«Наполи» уничтожил соперника со счетом 12:0.

Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.