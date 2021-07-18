«Наполи» в первом матче под руководством Спаллетти разгромил соперника со счетом 12:0
20:40
«Наполи провел первый матч под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти. Клуб из Неаполя провел товарищескую встречу против скромной команды «Анауния».
«Наполи» уничтожил соперника со счетом 12:0.
Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.
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