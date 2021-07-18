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«Наполи» в первом матче под руководством Спаллетти разгромил соперника со счетом 12:0

20:40
Футболисты «Наполи». Фото ФК «Наполи»
Футболисты «Наполи». Фото ФК «Наполи»
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«Наполи провел первый матч под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти. Клуб из Неаполя провел товарищескую встречу против скромной команды «Анауния».

«Наполи» уничтожил соперника со счетом 12:0.

Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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