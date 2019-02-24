"Наполи" в гостях разгромил "Парму" Бруну Алвеша

"Парма" дома уступила "Наполи" со счетом 0:4 в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы продлили победную серию в серии А до семи матчей и в пятой игре подряд сохранил свои ворота на замке.

В составе победителей дублем отметился нападающий Аркадиуш Милик и по разу – хавбек Петр Зелински и полузащитник Адам Унас.

Отметим, что весь матч в составе "Пармы" отыграл бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

"Парма" – "Наполи" – 0:4 (0:2)

Голы: Зелиньски, 18 (0:1). Милик, 36 (0:2). Милик, 73 (0:3). Унас, 82 (0:4).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Куцка, Мачин (Силигарди, 53), Бьябьяни (Гаццола, 83), Жервинью (Скьяппакассе, 78), Инглезе.

"Наполи": Мерет, Малькюи, Максимович (Луперто, 46), Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Верди, 75), Руис, Кальехон, Мертенс, Милик (Унас, 80).

Предупреждения: Ригони, 28. Милик, 38. Гальоло, 85.

Судья: Киффи (Италия).

24 февраля. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

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