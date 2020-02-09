«Наполи» уступил «Лечче». Команда опустилась на 11-е место

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Лечче». Гости победили со счетом 3:2.

Неаполитанцы с 30 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. «Лечче» набрал 22 очка и чуть оторвался от зоны вылета.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Наполи» — «Лечче» — 2:3 (0:1)

Голы: Лападула, 29 (0:1). Милик, 48 (1:1). Лападула, 61 (1:2). Манкосу, 82 (1:3). Кальехон, 90 (2:3).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Мертенс, 46), Демме, Инсинье (Лосано, 76), Милик, Политано (Кальехон, 61).

«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати, Рисполи, Лучони, Сапонара, Маер (Петриччоне, 68), Дейола (Пас, 90+1), Барак, Фалько (Манкосу, 75), Лападула.

Предупреждения: Кулибали, 37. Зелиньски, 57. Рисполи, 66. Милик, 73. Вигорито, 78. Мариу Руй, 80. Демме, 84. Петриччоне, 85.

Судья: Джуа (Италия).

9 февраля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

«Дженоа» — «Кальяри» — 1:0 (1:0)

Гол: Пандев, 43.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Сумаоро, Бираски, Гильоне (Пандев, 39), Шене (Анкерсен, 52), Радованович, Стураро, Санабрия, Пинамонти (Кассата, 75).

«Кальяри»: Краньо, Клаван (Перейро, 77), Каччаторе (Маттьелло, 24), Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ, Наингголан, Жоау Педру, Нандес, Фараго (Валюкевич, 15), Симеоне.

Предупреждения: Каччаторе, 16. Пинамонти, 21. Симеоне, 28. Наингголан, 54. Перейро, 78. Маттьелло, 79. Радованович, 81. Стураро, 90+2. Нандес, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

9 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Брешиа» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)

Голы: Бизоли, 81 (1:0). де Пауль, 90+2 (1:1).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Чистана, Дессена (Бьяднасон, 69), Шпалек (Змрхал, 59), Бизоли, Тонали, Балотелли (Доннарумма, 85), Ай.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Яяло (Мандрагора, 52), Фофана, Сема (Зегелар, 79), Окака Чука, де Пауль, Лазанья (Несторовски, 72).

Предупреждения: Яяло, 6. Сема, 52. Фофана, 69.

Судья: Пиччинини (Италия).

9 февраля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».