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«Наполи» установил ценник в 100 миллионов евро на Фабиана Руиса

15:24
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«Наполи» согласен отпустить Фабиана Руиса не менее чем за 100 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис решил повысить запросы в связи с тем, что к 24-летнему испанцу проявляют интерес «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария».

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 48 миллионов евро.

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