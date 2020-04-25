«Наполи» установил ценник в 100 миллионов евро на Фабиана Руиса

«Наполи» согласен отпустить Фабиана Руиса не менее чем за 100 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис решил повысить запросы в связи с тем, что к 24-летнему испанцу проявляют интерес «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария».

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 48 миллионов евро.