«Наполи» встретится с «Удинезе» в рамках 24-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 9 февраля. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Наполи» — «Удинезе» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

09 февраля 2025, 22:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

По итогам 23-х туров серии А команда из Неаполя набрала 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Удинезе» с 29 баллами идет на 10-й строчке чемпионата Италии.

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